Московские суды зарегистрировали протоколы на Венедиктова* и Мунтяна**

Черемушкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении бывшего главного редактора закрытой радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова*, сообщил 12 января ТАСС. Журналиста заподозрили в публикации материалов без пометки о статусе иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Аналогичным образом протокол в отношении автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна** зарегистрировал Кунцевский суд столицы, передает информагентство. Суть претензий к мультипликатору также строится вокруг выпуска материалов без плашки иноагента.

Максимальное наказание по вмененной Венедиктову* и Мунтяну** статье предусматривает для граждан штраф в размере 50 тысяч рублей.

В конце прошлого года МВД объявило Мунтяна** в розыск. За несколько дней до этого на него завели уголовное дело о распространении фейков об армии (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

*Минюст внес Алексея Венедиктова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Павла Мунтяна в единый реестр иноагентов

Фото: Живой Гвоздь / YouTube (скриншот)