Беглов поздравил петербургских "мастеров пера"

Петербургский губернатор Александр Беглов обратился к представителям журналистской профессии, поздравив их с Днем печати.

В послании определены важнейшие, по мнению чиновника, аспекты профессии применительно к сегодняшнему дню. Беглов считает, что журналисты должны бороться с "фейками", отстаивать историческую правду и "проверенные временем ценности нашего народа". Как и во многих последних текстах за авторством Беглова, на этот раз не обошлось без упоминания президента, написанного с большой буквы.

"Традиционными чертами петербургских мастеров пера остаются любовь к городу и стране, профессионализм и ответственность, гражданственность и принципиальность, внимание к судьбам и чаяниям простых людей", - полагает губернатор.

Из современных журналистов Беглов выделил для себя Бэллу Куркову и Андрея Константинова. Последний скончался в декабре прошлого года от тяжелой болезни.

Фото: ЗАКС.Ру