Полиция наведалась на фестиваль в петербургский клуб

Визит сотрудников полиции прервал вечером в субботу концерт в петербургском клубе MOD, сообщил 13 января "Коммерсантъ". Правоохранители появились на площадке спустя неделю после выступления на той же сцене группы "Щенки", чей вокалист появился перед публикой в одном носке.

Минувшим вечером в клубе проводили фестиваль Stoned Heavy Comedown II с участием четырех групп. Как рассказал изданию очевидец, полицейские пришли в разгар мероприятия. После этого двери в клуб закрыли, никого из присутствовавших наружу не выпускали. Сами сотрудники МВД прохаживались по помещению с собаками.

Около 22:00 полицейские покинули клуб и фестиваль продолжился.

Очевидец заметил, что сотрудница бара держала в руках санитарную книжку. Издание предположило, что визит силовиков мог быть связан с проверкой площадки на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Неделей ранее, 7 января, в MOD выступала группа "Щенки". В какой-то момент вокалист Максим Моисеев (Тесли) появился на сцене в одном носке, надетом на половой орган. Носок на своем месте не удержался, в результате чего музыкант оказался полностью обнаженным. Следующим вечером Тесли был задержан в Пулково, а на следующий день Калининский суд Петербурга арестовал его на 10 суток, признав виновным в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). Попытка опротестовать решение в Городском суде ни к чему не привела.

Фото: ЗАКС.Ру