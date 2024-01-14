Суд арестовал обвиняемого в поджоге двери дома на Кржижановского

Октябрьский районный суд отправил в СИЗО очередного обвиняемого в поджоге покрышек в парадной, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Под стражей Николаю Булычеву предстоит находиться, по меньшей мере, до предпоследнего дня зимы.

В отношении Булычева возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). По версии следствия, вечером 28 декабря он поджег дверь в одну из квартир в парадной дома № 7 по улице Кржижановского. В результате огонь распространился на двери в две квартиры, совокупный ущерб был оценен в 110 тысяч рублей. Пламя погасили прибывшие на место пожарные.

Булычев был задержан 12 января, на следующий день ему было предъявлено обвинение.

В суде обвиняемый и его защитник возражали против заключения под стражу и просили назначить домашний арест или запрет определенных действий. Суд к просьбам не прислушался и отправил Булычева в СИЗО до 28 февраля.

В последнее время в Петербурге отмечается волна поджогов автомобильных покрышек в парадных, частично она также затронула и Ленобласть. Среди прочего, атаке подверглась дверь в квартиру, где проживает сотрудник радиостанции Sputnik в Петербурге Трофим Татаренков, внимание на инцидент обратил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Фото: ЗАКС.Ру