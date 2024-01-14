Wildberries разыскивает более 60 занятых на складе в Шушарах

Маркетплейс Wildberries разыскивает людей, которые находились в складском комплексе в Шушарах при начале пожара, сообщила 14 января "Фонтанка". Как рассказали изданию в компании, всего сейчас ищут 66 человек.

Всего, по сообщению компании, в момент возгорания на складе находились 1 617 человек. При этом в пресс-службе утверждают, что пропавшими никто из них не числится.

"Пропавшими никто из сотрудников склада в Шушарах не числится. На горячую линию поступают звонки, колл-центр работает круглосуточно для всех, кто не смог связаться с близкими и родственниками", — гласит сообщение в Telegram-канале "WB Партнеры", опубликованное днем в воскресенье.

В компании сообщили, что с разрешения МЧС начали выдавать личные вещи сотрудников, покинувших склад во время пожара.

Пожар на складе Wildberries начался утром в субботу, открытый огонь удалось погасить лишь в воскресенье днем. В результате возгорания обрушились стены здания, весь находившийся внутри товар был уничтожен. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

Фото: пресс-служба МЧС (скриншот видео)