Надеждин сообщил о нападении на возглавляющую его петербургский штаб Хейкинен

Глава предвыборного штаба Бориса Надеждина Дарья Хейкинен подверглась нападению, рассказал кандидат в ночь на 15 января в своем Telegram-канале. Как следует из слов политика, инцидент произошел непосредственно на территории штаба.

Согласно рассказу Надеждина, нападение произошло непосредственно перед закрытием штаба, а агрессором оказался гражданин, преследовавший Хейкинен на протяжении 2,5 лет. Последний перегородил проход, выкрикивал оскорбления, а затем применил перцовый баллончик. Сотрудники штаба попытались вывести его прочь, тогда посетитель применил силу.

"Провокации со стороны мужчины происходят не в первый раз. К счастью, никто из сотрудников серьезно не пострадал", — резюмировал Надеждин и пообещал сделать всё для обеспечения безопасности главы своего штаба в Петербурге. По факту произошедшего будет подано заявление в полицию, добавил он.

Сама Хейкинен позже заявила, что с ней все в порядке. "Я бесконечно благодарю свою команду, федеральный штаб Бориса Борисовича [Надеждина. — ЗАКС.Ру], его лично и всех, кто поддерживает меня в этой ситуации", — написала она в своем канале в Telegram.

Ранее Надеждин сообщил, что собрал почти девять тысяч проверенных подписей за свое выдвижение из тех 100 тысяч, которые должны быть предоставлены в ЦИК. До этого он приезжал в Петербург, где провел встречу со своими сторонниками. О мероприятии читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: Telegram-канал "На связи Хейкинен"