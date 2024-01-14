Надеждин собрал почти девять тысяч проверенных подписей за выдвижение

Политик Борис Надеждин собрал менее девяти тысяч подписей в поддержку своего выдвижения в президенты России, сообщил он в своем Telegram-канале 14 декабря. В оставшееся до конца кампании время ему предстоит собрать в 10 раз больше.

"Я благодарю каждого, кто оставил подпись за мое выдвижение. В сильные морозы, с множеством отказов в аренде помещений мы собрали 8 954 проверенных подписи", — написал Надеждин.

Подобного количества подписей недостаточно, отметил кандидат. В оставшееся до 31 января время ему нужно собрать не менее 91 046 проверенных подписей в свою поддержку. Поскольку Надеждин баллотируется от не представленной в Госдуме партии "Гражданская инициатива", он должен предоставить в ЦИК данные о поддержке своей кандидатуры 100 тысячами человек.

На прошлой неделе Надеждин писал о намерении собрать 126 тысяч автографов, чтобы сдать до конца января в ЦИК 105 тысяч подписей.

В минувший четверг к кампании по сбору подписей за Надеждина подключилась снятая с выборов кандидат Екатерина Дунцова. Сам политик накануне приезжал в Петербург, глава его местного штаба Дарья Хейкинен говорила, что Северная столица поддерживает Надеждина охотнее Москвы.

Подробнее о встрече с Надеждиным в Петербурге читайте в материале ЗАКС.Ру.

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