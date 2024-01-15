Петербургская прокуратура сочла незаконным запрет на смену управляющих компаний

Запреты на смену управляющих компаний (УК) незаконны, сообщила прокуратура Петербурга в ответ на запрос депутата Госдумы Михаила Романова. В конце декабря тот обратился в надзорное ведомство после того, как получил множество обращений от жителей различных регионов в связи с подобными ситуациями, сообщили 15 января в пресс-службе парламентария.

Федеральная служба судебных приставов стала запрещать жильцам многоквартирных домов смену управляющих компаний, если в отношении последних возбуждались производства из-за неоплаты долгов перед поставщиками, говорится в сообщении пресс-службы Романова. С началом отопительного сезона ресурсоснабжающие организации стали отказываться предоставлять услуги с не открепленными официально обанкротившимися УК, даже если жители уже выбрали другую компанию.

Обеспечительные меры запрещают лишать должника дохода, в этом случае — платежей жильцов. При этом сама УК может прекратить предоставление услуг плательщикам, однако ФССП не позволяет сменить ее и в этом случае.

Из-за поступающих жалоб Романов обратился в прокуратуру Петербурга. В полученном ответе на запрос говорится о том, что запреты на смену УК противоречат Жилищному кодексу. В последнем имеются положения о праве собственников отказаться от услуг УК, а также о том, что способ управления многоквартирным домом определяется собранием жильцов и "может быть выбран и изменен в любое время на основании его решения".

Прокуратура направила представление в адрес управления ФССП по Петербургу и поставила вопрос о снятии наложенных ранее ограничений. Также представления вынесены в адрес ряда управляющих компаний, а в некоторых случаях возбуждены дела об административных правонарушениях.

Сам Романов при этом заявил, что направил запрос в Генпрокуратуру "с просьбой инициировать проверку законности действий судебных приставов и жилищных и инспекций в разных субъектах федерации".

Фото: ЗАКС.Ру