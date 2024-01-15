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Петербургская прокуратура сочла незаконным запрет на смену управляющих компаний

фото ЗакС политика Петербургская прокуратура сочла незаконным запрет на смену управляющих компаний

Запреты на смену управляющих компаний (УК) незаконны, сообщила прокуратура Петербурга в ответ на запрос депутата Госдумы Михаила Романова. В конце декабря тот обратился в надзорное ведомство после того, как получил множество обращений от жителей различных регионов в связи с подобными ситуациями, сообщили 15 января в пресс-службе парламентария.

Федеральная служба судебных приставов стала запрещать жильцам многоквартирных домов смену управляющих компаний, если в отношении последних возбуждались производства из-за неоплаты долгов перед поставщиками, говорится в сообщении пресс-службы Романова. С началом отопительного сезона ресурсоснабжающие организации стали отказываться предоставлять услуги с не открепленными официально обанкротившимися УК, даже если жители уже выбрали другую компанию.

Обеспечительные меры запрещают лишать должника дохода, в этом случае — платежей жильцов. При этом сама УК может прекратить предоставление услуг плательщикам, однако ФССП не позволяет сменить ее и в этом случае.

Из-за поступающих жалоб Романов обратился в прокуратуру Петербурга. В полученном ответе на запрос говорится о том, что запреты на смену УК противоречат Жилищному кодексу. В последнем имеются положения о праве собственников отказаться от услуг УК, а также о том, что способ управления многоквартирным домом определяется собранием жильцов и "может быть выбран и изменен в любое время на основании его решения".

Прокуратура направила представление в адрес управления ФССП по Петербургу и поставила вопрос о снятии наложенных ранее ограничений. Также представления вынесены в адрес ряда управляющих компаний, а в некоторых случаях возбуждены дела об административных правонарушениях.

Сам Романов при этом заявил, что направил запрос в Генпрокуратуру "с просьбой инициировать проверку законности действий судебных приставов и жилищных и инспекций в разных субъектах федерации".

Фото: ЗАКС.Ру


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