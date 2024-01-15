Жильцы дома Устинова обратились к Патрушеву из-за сноса флигеля

Жители дома Устинова в Адмиралтейском районе записали видеообращение к секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву, передает 15 января Telegram-канал "SOS СПб СНОС". Причиной этого послужили работы по демонтажу одного из флигелей дореволюционного здания.

В своем обращении горожане говорят, что "фактически оказались заложниками коллективного саботажа региональных органов государственной власти своих обязанностей и требований закона". Снос относящегося к дому флигеля они охарактеризовали как незаконный.

Жильцы пересказали адресату перипетии борьбы против сноса флигеля, упомянув попытку оспорить выдачу разрешения на демонтаж в суде и проблемы с обеспечением мер для приостановки работ до рассмотрения экспертизы о необходимости признания доходного дома объектом культурного наследия. Продолжающийся снос стал, по их мнению, причиной появления новых трещин в соседних постройках. В случае, если работы не будут остановлены, под угрозой обрушения окажутся соседние здания, полагают горожане.

Участники обращения назвали Совет безопасности проводником госполитики в вопросе национальной безопасности. "Мы считаем, что круговая порука наших региональных органов власти, судов, органов обеспечения правоохранения, направленная на ущемление прав простых граждан в интересах привилегированных бизнесменов — подрывает национальную безопасность", — заявили они и призвали Патрушева вмешаться в ситуацию.

В конце декабря градозащитники обратились к президенту Владимиру Путину из-за обрушения здания на Гороховой улице.

Фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС" (скриншот видео)