Комитет Госдумы одобрил проекты о запрете треш-стримов

Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроекты об ответственности за так называемые треш-стримы, сообщило 15 января РИА "Новости". На рассмотрение парламента пакет документов поступил в начале декабря прошлого года.

Смысл инициатив сводится к признанию треш-стримов информацией, запрещенной к распространению, а также к введению для соцсетей обязанности блокировать подобный контент. Также авторы предлагают ввести в Уголовный кодекс новое отягчающее обстоятельство в виде проведения трансляций в интернете с демонстрацией насилия. Организаторов и участников подобных стримов хотят штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей.

На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал в приоритетном порядке рассмотреть пакет проектов о треш-стримах.

Фото: ЗАКС.Ру