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Новости 14:55

Горсуд Петербурга отклонил апелляцию активистов, касающуюся завода "Ригель"

фото ЗакС политика Горсуд Петербурга отклонил апелляцию активистов, касающуюся завода "Ригель"

Противники застройки территории бывшего завода "Ригель" в Петербурге потерпели неудачу в Городском суде по итогам рассмотрения их апелляционной жалобы. Об этом 15 января сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Градозащитники оспаривали позицию КГИОП, который в 2021 году объявил заводские корпуса на Петроградской стороне появившимися в советскую эпоху. Куйбышевский районный суд согласился с позицией чиновников в июне.

Комплекс зданий стали готовить к сносу год назад. Владелец земли хочет застроить местность многоэтажным жильем. Противники стройки настаивали на дореволюционном происхождении сооружений. В случае их судебной победы над профильным комитетом демонтаж считался бы незаконным.

Фото: ЗАКС.Ру


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