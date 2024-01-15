Горсуд Петербурга отклонил апелляцию активистов, касающуюся завода "Ригель"

Противники застройки территории бывшего завода "Ригель" в Петербурге потерпели неудачу в Городском суде по итогам рассмотрения их апелляционной жалобы. Об этом 15 января сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Градозащитники оспаривали позицию КГИОП, который в 2021 году объявил заводские корпуса на Петроградской стороне появившимися в советскую эпоху. Куйбышевский районный суд согласился с позицией чиновников в июне.

Комплекс зданий стали готовить к сносу год назад. Владелец земли хочет застроить местность многоэтажным жильем. Противники стройки настаивали на дореволюционном происхождении сооружений. В случае их судебной победы над профильным комитетом демонтаж считался бы незаконным.

Фото: ЗАКС.Ру