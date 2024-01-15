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Новости 15:17

Защита Удальцова обжаловала его заключение под стражу

фото ЗакС политика Защита Удальцова обжаловала его заключение под стражу

Адвокат политика Сергея Удальцова Дмитрий Аграновский подал апелляцию на арест своего подзащитного. Об этом написал "Интерфакс". Юрист попросил Мосгорсуд отменить постановление об избрании меры пресечения и выпустить лидера "Левого фронта" на свободу.

На прошлой неделе Удальцов был арестован до 15 февраля в рамках дела о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Ему грозит до семи лет колонии. В КПРФ пообещали помогать ему. Ранее Аграновский указал на корректное поведение и законопослушность Удальцова в последние годы.

Следствие считает, что 46-летний политик оправдывал террористическую деятельность постами в своем блоге, посвященными членам левого кружка в Уфе. Это уже второе уголовное дело Удальцова: в 2017 году он освободился после 4,5 лет срока, отбытого по так называемому "болотному делу".

Фото: ЗАКС.Ру


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