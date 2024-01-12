Суд в Москве на месяц отправил Удальцова под арест

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов проведет ближайший месяц в СИЗО, решил Басманный суд Москвы на заседании 12 января. О заключении политика под стражу ранее ходатайствовало следствие.

В отношении Удальцова возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Как пересказывает версию следствия пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, активиста обвиняют в размещении "публикаций, поддерживающих действия лиц, обвиняемых в осуществлении террористической деятельности". Для этого он будто бы пользовался своим Telegram-каналом, сайтом "Левого фронта" и другими ресурсами.

Суд назначил обвиняемому арест сроком на один месяц и четыре дня, то есть до 15 февраля.

Защита Удальцова заявила о намерении обжаловать арест. "Мы не согласны с обвинением в отношении Удальцова, не понимаем, с чем связано его уголовное дело, ведь в последние несколько лет он вел себя в публичном пространстве предельно корректно", — цитирует ТАСС слова адвоката Дмитрия Аграновского.

Как сообщал ранее Telegram-канал "Осторожно, новости", перед заседанием Удальцов успел сообщить, что его преследование связано с публикациями о членах марксистского кружка из Башкирии. "Мне вменяют посты в поддержку людей, которых в Уфе обвинили в терроризме", — заявил политик.

В четверг утром стало известно об обыске у Удальцова, после чего появилась информация о возбуждении против него уголовного дела об оправдании терроризма. В КПРФ в тот же день пообещали оказывать ему максимальную помощь. В пятницу с обещанием не давать в обиду союзников выступил лидер фракции КПРФ в петербургском ЗакСе Роман Кононенко.

Фото: ЗАКС.Ру