Кононенко пообещал не давать в обиду союзников, имея в виду Удальцова

КПРФ оказывает всю необходимую помощь лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову, включая юридическую, заявил лидер фракции КПРФ в петербургском Заксобрании Роман Кононенко. По утверждению коммуниста, партия не намерена давать в обиду своих союзников.

Слова Кононенко транслирует 12 января Telegram-канал петербургского отделения КПРФ. В опубликованном тексте отмечается, что "Левый фронт" на протяжении многих лет был и остается надежным союзником партии, при этом от Удальцова ни разу не слышали призывов к незаконным действиям.

Рассуждая о возбуждении против Удальцова уголовного дела об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), коммунист высказал пожелание узнать, что именно послужило этому причиной. Также он высказал мнение, что в последнее время эта статья стала активно применяться против тех, кто ведет легальную политическую деятельность.

"По сути, притягивают за уши, дабы убрать из легального поля тех, кто критикует власть. В настоящий момент партия оказывает Сергею Удальцову всю необходимую помощь — в том числе и юридическую. Мы не дадим в обиду наших союзников", — пообещал Кононенко.

Ранее пресс-секретарь главы КПРФ Александр Ющенко заявил, что партия окажет максимальную поддержку Удальцову. Последний утром в четверг сообщил о том, что к нему в квартиру пришли с обыском. Вечером того же дня адвокат политика Виолетта Волкова заявила, что Следственный комитет ходатайствует о помещении Удальцова под стражу.

Фото: ЗАКС.Ру