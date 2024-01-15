Решетников: Рост ВВП России по итогам 2023 года может достичь четырех процентов

Уровень ВВП России по итогам 2023 года может достигнуть по первой оценке 3,5%, поделился прогнозом глава Минэкономразвития Максим Решетников. При этом итоговое значение может оказаться на половину процентного пункта больше, следует из его слов.

Своими прогнозами Решетников поделился в ходе выступления на Всероссийском муниципальном форуме в Москве. По его словам, первую оценку следует ожидать к концу января. В то же время данные за 11 месяцев прошлого года позволили министру предположить, что первоначальное значение окажется на уровне 3,5%.

Итоговое значение может оказаться выше указанной цифры. "Если параметры дооценки будут такие же, как они были предыдущие два года, то итоговый темп роста нашей экономики по 2023 году может составит около 4%", — приводит ТАСС слова Решетникова.

Ранее Минфин сообщил, что, по предварительным оценкам, дефицит бюджета в прошлом году составил 3 241 миллиарда рублей.

Фото: Telegram-канал "Минэкономразвития РФ"