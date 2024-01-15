У Надеждина появился бот в Telegram

Политик Борис Надеждин рассказал о новом событии своей предвыборной кампании: его сторонники запустили электронного помощника, имеющего формат Telegram-бота.

Новый сервис облегчит поиск штаба для желающих поставить подпись, необходимую для регистрации Надеждина кандидатом в президенты. Таких подписей до конца месяца ему нужно собрать 100 тысяч по всей стране. Заручиться поддержкой граждан по закону требуется не менее чем в сорока регионах.

О недавнем визите кандидата от "Гражданской инициативы" в Петербург читайте в репортаже ЗАКС.Ру.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру