За неделю с улиц Петербурга вывезли почти 200 тысяч кубометров снега

За первую рабочую неделю 2024 года в Петербурге выпало почти 18 сантиметров осадков, рассказали в городском комитете по благоустройству. В результате высота покрова превысила метровую отметку.

"Сейчас высота покрова достигла красивой цифры 110 сантиметров. В среднем в сутки на пункты утилизации вывозится по 28 тысяч кубометров, а всего за неделю получилось убрать с улиц города почти 200 тысяч кубометров снега", — говорится в сообщении комблага. Также на полигоны отвезли немногим менее 950 кубометров отходов.

Сотрудники подведомственных комитету дорожных предприятий работают в усиленном режиме, подметая тротуары и проезжую часть. Поверхности улиц посыпают песком с солью, смешанным в пропорции 10% или 50%.

В комитете отметили, что его дежурная служба работает круглосуточно. Позвонить туда можно по телефону 314-60-13, также горячие линии организованы на подведомственных комблагу предприятиях. Кроме того, обратиться с вопросами можно на портале госуслуг.

Ранее спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский заявил о снижении количества жалоб на качество зимней уборки.

Фото: ЗАКС.Ру