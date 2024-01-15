На Дворцовой площади начали разбирать главную городскую елку

В центре Петербурга 15 января начали демонтаж главной новогодней елки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

С Дворцовой площади ствол увезут на просушку. По традиции он станет материалом для сувениров и детских игрушек, а ветки передадут в приюты для животных.

Напомним, что главной елкой на этот раз стало дерево, выращенное в Рощино.

В новогоднюю ночь городское правительство решило не проводить праздничный салют на Дворцовой площади. Таким образом была продемонстрирована солидарность с жителями Белгородской области, подвергшимися обстрелу.

фото: Пиотровский online / Telegram