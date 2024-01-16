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Новости 12:14

Станцию "Нарвская" не закроют на время ремонта

фото ЗакС политика Станцию "Нарвская" не закроют на время ремонта

Станция петербургского метрополитена "Нарвская" не закроется на время ремонта стилобата и фасада, об этом 16 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по транспорту Петербурга.

Уточняется, что планируется только ограничить вход, а не закрывать станцию полностью. 

В понедельник, 15 января, стало известно, что Смольный ищет разработчика проекта реконструкции станции "Нарвская", из-за которой ее и могут закрыть на капитальный ремонт.

Напомним, что также петербургский метрополитен ищет подрядчика для выполнения капитального ремонта станции "Удельная".

Фото: ЗАКС.Ру


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