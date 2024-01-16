Глава думского комитета допустил возможность обращения в ФАС из-за подорожания яиц

Государственная дума может обратиться в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить поставщиков куриных яиц, сообщила 16 января "Парламентская газета" со ссылкой на главу думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев. По его словам, это произойдет в случае, если Росстат подтвердит продолжение повышения цен на продукт.

По утверждению Гутенева, для торговых сетей яйца играют роль "якорного продукта", привлекающего клиентов и стимулирующего продажи иных товаров. В связи с этим ретейлеры вынуждены продавать яйца себе в минус, а накрутка цен идет именно от поставщиков, уверяет парламентарий.

Депутат поведал о жалобах торговых сетей на " беззастенчивый и наглый грабеж со стороны поставщиков". По его словам, сейчас в Госдуме ожидают свежий отчет Росстата с данными по ценам на яйца. В случае, если подтвердится продолжающееся их подорожание, парламент обратится к антимонопольщикам с просьбой разобраться в ситуации, сообщил он.

"Здесь монополизма нет, но есть сговор. Довольно много небольших производителей решили заработать, необоснованно завышая цены", — поделился мнением Гутенев.

Ранее в Росптицесоюзе назвали российские яйца одними из самых дешевых в мире. До этого глава организации говорила о том, что продукт едва ли станет дешеветь, и называла установившиеся цены "абсолютно нормальными, справедливыми и адекватными".

Фото: ЗАКС.Ру