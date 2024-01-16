Миронов призвал депутатов способствовать повышению явки на выборах президента

Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов призвал депутатов Госдумы содействовать повышению явки на предстоящих выборах президента России, передает 16 января ТАСС. Заявление прозвучало на первом в этом году пленарном заседании нижней палаты парламента.

Свое обращение Миронов адресовал ко всем депутатам, в том числе и к представляющим фракции, выдвинувшие "альтернативных кандидатов".

"Пожалуйста, когда региональные недели, когда вы с избирателями, призывайте людей приходить в три дня голосования и голосовать", — попросил коллег справоросс. Он заявил о важности каждого голоса, поскольку на явку будут смотреть крайне внимательно.

Голосование на выборах президента продлится с 15 по 17 марта. Своих кандидатов выдвинули три представленные в Госдуме партии, это КПРФ, ЛДПР и "Новые люди". В свою очередь, справороссы поддержали кандидатуру действующего президента Владимира Путина. Последний, впрочем, баллотируется в качестве самовыдвиженца.

Фото: ЗАКС.Ру