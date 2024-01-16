Малькевич: Внести дисбаланс на выборах в Петербурге — приоритетная задача противников извне

Член Общественной палаты России, журналист Александр Малькевич 16 января заявил, что на ход выборов президента страны может быть совершена атака из-за рубежа. По его сведениям, в первоочередном порядке давление могут попытаться оказать на голосование в Петербурге. Об этом он рассказал во время круглого стола на тему начала политического сезона в Доме журналиста.

- Мы все понимаем, что будут атаки на ход избирательной кампании, на результат. И здесь эксперты нашей рабочей группы палаты выделяют три направления удара извне. Первый и основной, конечно, будет наноситься в Санкт-Петербурге, потому что это Северная столица, культурная столица, и это родина президента России. Поэтому здесь постараться каким-то боком внести дисбаланс — это одна из приоритетных задач наших противников, - заявил Малькевич.

Также среди целей "противников" Малькевич назвал голосование в новых регионах, в частности, Херсонской и Запорожской областях. Он подчеркнул, что Донбасс в этом плане менее рискует попасть "под удар", поскольку в ДНР и ЛНР еще в 2014 году "все для себя определили". Также он упомянул Москву.

Ранее о кампании по "дискредитации выборов" в Петербурге рассказывал председатель Горизбиркома Максим Мейксин.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру