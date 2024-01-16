Мишустин поведал о переходе к устойчивому росту экономики

Российская экономика перешла к устойчивому росту, причем изменения заметны во всех ее отраслях, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Его заявление прозвучало 16 января на пленарном заседании форума "Дни российской экономики" в Москве.

"Положительные изменения видны в каждой отрасли. Нам удалось нивелировать внешние риски, вывести экономику на траекторию устойчивого роста", — говорится в речи Мишустина, текст которой опубликован на сайте правительства.

Чиновник привел предварительную оценку Минэкономразвития, согласно которой за 11 месяцев 2023 года ВВП России вырос на 3,3 %, а рост в обрабатывающей промышленности достиг уровня 7,5 %. Полученный результат Мишустин связал с выполнением поручений президента и работой кабмина.

Днем ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников допустил, что по итогам 2023 года ВВП страны может оказаться на уровне 4 %.

Фото: government.ru