Суд оставил в СИЗО экс-президента "Балтики" и смягчил меру его заместителю

В Петербурге Выборгский районный суд рассмотрел вопросы о мерах пресечения для двух бывших топ-менеджеров пивоваренной компании "Балтика", передает 16 января объединенная пресс-служба судов города. Одного из них оставили под стражей, второго перевели под домашний арест.

В отношении экс-президента "Балтики" Дениса Шерстенникова и вывшего вице-президента Антона Рогачевского выдвинуты обвинения в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, фигуранты передали на 19 лет интеллектуальную собственность "Балтики" подразделениям датской пивоваренной компании Carlsberg из других стран.

В суде следователь ходатайствовал о продлении ареста для Шерстенникова. При этом он упирал на то, что вменяемое фигуранту преступление "совершалось в интересах различных иностранных компаний, в том числе "Карлсберг А/С" (Королевство Дания), ТОО "Карслберг Казахстан" (Республика Казахстан) и ООО "Виста БиУай Ко" (Республика Беларусь)", представители которых могут быть причастны к этому. Также следователь отмечал наличие у обвиняемого устойчивых деловых связей за рубежом и отсутствие официального места работы.

Шерстенников просил суд о смягчении ранее назначенной ему меры. Суд продлил для него содержание в СИЗО до 29 марта, а также наложил арест на две его машины и денежные средства в долларах и евро.

В случае с Рогачевским следствие ходатайствовало об избрании ему домашнего ареста вместо содержания под стражей. Суд согласился с доводами и отправил обвиняемого домой до 1 марта.

Шерстенников и Рогачевский были задержаны и помещены под арест 16 ноября. В декабре Горсуд Петербурга рассмотрел жалобы первого и второго на избранную им меру и оставил обоих в изоляторе.

Фото: ЗАКС.Ру