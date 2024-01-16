Полиция установила личности предполагаемых обидчиков пожилой кондукторши в трамвае

Петербургская полиция сообщила 16 января об установлении личностей предполагаемых участников избиения 59-летней кондукторши, произошедшего утром в субботу в трамвае близ станции метро "Дунайская". Никто из них не достиг совершеннолетия.

"Сотрудники полиции установили предполагаемых участников конфликта. Ими оказались двое мальчиков, 14-ти и 16 лет, и 14-летняя девочка", — рассказали в главке.

Все трое проживают на юго-западе Петербурга. В силу их возраста в ближайшее время материалы уголовного дела, возбужденного в связи с инцидентом, будут переданы в следственные органы. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Ранее полиция сообщила о возбуждении уголовного дела о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) в связи с сообщением об избиении сотрудницы "Горэлектротранса". Как сообщалось, на женщину напали не оплатившие проезд пассажиры после требований приобрести билеты. После случившегося пострадавшая обращалась за медицинской помощью. Как уточняла "Фонтанка", произошло это уже после завершения рабочей смены.

Во вторник обстоятельствами дела заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Фото: ЗАКС.Ру