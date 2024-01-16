Путин: Муниципалитеты должны участвовать в формировании повестки развития страны

Муниципалитеты следует привлекать к работе по формированию повестки развития страны, заявил 16 января президент Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований. Среди прочего речь идет и об участии представителей местного самоуправления в деятельности Госсовета, следует из его слов.

"Считаю, что мы должны активно использовать все механизмы для более активного участия муниципалитетов в формировании общенациональной повестки развития", — цитирует Путина ТАСС. Президент отметил целесообразность приглашения муниципалов к работе в Госсовете и привлечению на иные подобные площадки. "Мы так и будем действовать дальше", — пообещал он.

Глава государства напомнил о работе Совета по развитию местного самоуправления и отметил, что сейчас ведутся попытки решить некоторые из существующих проблем муниципалов. Речь идет об инвентаризации расходных полномочий муниципалов.

Ранее Путин подписал указ об учреждении нового почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации"

Фото: Kremlin.ru