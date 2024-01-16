Адвокат Навального сообщила о заочно предъявленном обвинении

Следственный комитет заочно обвинил адвоката политика Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Ольгу Михайлову в участии в экстремистском сообществе (ч. 2. ст. 282.1 УК РФ), сообщил 16 января "Интерфакс". Об этом защитница сама рассказала информагентству.

"Мне предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе Навального", — сообщила Михайлова.

Адвокат отметила, что всегда исполняла исключительно свои профессиональные обязанности в отношении подзащитного. Сама она находится сейчас за границей.

В соцсетях Михайлова рассказала, что в октябре выехала из России на отдых в Иорданию. Первоначально она намеревалась вернуться, но после сообщений об арестах других защитников Навального отказалась от идеи. Речь идет о Вадиме Кобзеве, Игоре Сергунине и Алексее Липцере (все трое включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Об обысках у адвокатов Навального стало известно 13 октября прошлого года, после этого суд отправил их под арест. В декабре суд продлил им содержание под стражей до середины марта.

Фото: ЗАКС.Ру