Суд в Москве продлил арест адвокатам Навального

Басманный суд Москвы продлил 7 декабря срок содержания под стражей троим адвокатам Алексея Навального по делу об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ), сообщила "Медиазона"*. Согласно вынесенному решению, Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер останутся в СИЗО до середины марта следующего года.

Суд продлил адвокатам арест сразу на три месяца, до 13 марта.

Заседания проходили в закрытом режиме, при этом Липцер и Кобзев высказались против этого. Меру пресечения им избрали вместе, в то время как Сергунину — отдельно от них.

В середине октября силовики пришли к адвокатам с обысками, в тот же день их заключили под стражу. В середине ноября Росфинмониторинг внес Кобзева, Сергунина и Липцера в реестр террористов и экстремистов. Сам Навальный также находится в этом реестре.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру