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Новости 10:47

В Петербурге проверят системы безопасности всех крупных складов

фото ЗакС политика В Петербурге проверят системы безопасности всех крупных складов

Петербургские крупные склады ожидают проверки после пожара в Шушарах, об этом 17 января пишет "Деловой Петербург".

Контролирующие органы должны нагрянуть в ближайшее время. Причина проверок в недавно произошедшем пожаре на складе Wildberries в Шушарах, где горело 70 тысяч квадратных метров площади.

Один из консультантов складского рынка заявил, что кого-то показательно закроют, конечно, но к весне все должно прийти в норму. 

На складах проверят общие системы безопасности, пожаротушения и разрешительную документацию.

В МЧС информацию о проведении возможных проверок никак не прокомментировали.

Фото: пресс-служба МЧС России


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