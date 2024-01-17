В Петербурге проверят системы безопасности всех крупных складов

Петербургские крупные склады ожидают проверки после пожара в Шушарах, об этом 17 января пишет "Деловой Петербург".

Контролирующие органы должны нагрянуть в ближайшее время. Причина проверок в недавно произошедшем пожаре на складе Wildberries в Шушарах, где горело 70 тысяч квадратных метров площади.

Один из консультантов складского рынка заявил, что кого-то показательно закроют, конечно, но к весне все должно прийти в норму.

На складах проверят общие системы безопасности, пожаротушения и разрешительную документацию.

В МЧС информацию о проведении возможных проверок никак не прокомментировали.

Фото: пресс-служба МЧС России