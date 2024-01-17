В Петербурге меры соцподдержки для потерявших родителей студентов хотят распространить на школьников

Законодательное собрание Петербурга 17 января приняло в первом чтении законопроект о внесении изменений в Социальный кодекс города, согласно которому учащиеся школ и школ-интернатов смогут получить меры поддержки, которые сейчас получают студенты, потерявшие родителей в период обучения. Документ подготовил губернатор Александр Беглов.

Законопроект также вводит новую меру поддержки для детей-сирот, а именно прохождение программ однократной переподготовки рабочих и служащих за счет городского бюджета. Кроме того, в случае принятия закона им будут выплачивать ежемесячное пособие на весь период обучения. Размер пособия будет исчисляться из установленной правительством города социальной стипендии, которая в 2023 году составляла 1053 рубля. Также в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве, в городской закон предлагают внести норму о стопроцентной компенсации аренды жилья.

Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко заявил, что после принятия закона на соцвыплаты могут претендовать 214 человек, а на компенсацию жилья — порядка 40.

Согласно тексту законопроекта, новая норма распространяется на правоотношения, возникшие с момента изменения федерального закона — с июля 2022 года.

Ранее в Законодательном собрании Петербурга обсуждали, как сироты будут распоряжаться выданным городом имуществом в своих собственных квартирах.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру