В Петербурге подожгли дверь коммуналки на улице Тюшина

В Центральном районе Петербурга на улице Тюшина ночью произошел пожар в трехкомнатной коммунальной квартире, в результате которого в больницу попали двое, об этом 17 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Как пишет "Фонтанка.ру", пожар мог произойти в результате поджога покрышек на лестничной клетке.

Также стало известно, что одна из комнат в коммунальной квартире принадлежит дяде криптоблогера Одиссея, настоящее имя Петр Лунев. Мужчина эту комнату сдает в аренду.

Отец блогера рассказал, что в декабре 2023 года неизвестные по этому адресу подкинули похоронные венки, а накануне пожара родственнице приходили смс-сообщения с угрозами.

Это уже не первый поджог недвижимости родственников Лунева. В издании "Фонтанка.ру" предположили, что поджоги могут быть связаны с украинским оппозиционером Анатолием Шарием, с которым у Лунева конфликт.

Напомним, что в Петербурге возбуждено уголовное дело по факту поджога покрышки у двери сотрудника радио Sputnik.

Фото: ЗАКС.Ру