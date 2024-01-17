ТАСС: В Петербурге заработал штаб Даванкова

Предвыборные штабы кандидата в президенты Владислава Даванкова появились в четырех городах России, сообщил 17 января ТАСС. Один из них заработал в Петербурге.

Штаб Даванкова в Северной столице открылся в доме № 47-49 по улице Марата, на углу со Свечным переулком. Другие штабы кандидата заработали в Москве, Ростове-на-Дону и Томске.

В свою очередь, РИА "Новости" сообщило о планах кандидата представить свою предвыборную программу 30 января.

Ранее появилась информация о том, что баллотирующийся от "Новых людей" Даванков может приехать в Петербург в рамках избирательной кампании в конце января. Также в конце месяца Северную столицу могут посетить кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от КПРФ Николай Харитонов. Все трое были выдвинуты парламентскими партиями, что избавляет их от необходимости собирать подписи в свою поддержку.

В отличие от выдвинутых партиями кандидатов действующий президент Владимир Путин решил участвовать в выборах в статусе самовыдвиженца. Это требует от него предоставления 300 тысяч подписей сторонников в Центризбирком. В среду предвыборный штаб Путина отчитался о сборе более 2,5 миллионов подписей.

Фото: newpeople.ru