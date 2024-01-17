Путин поручил СК РФ более эффективно расследовать пытки заключенных

Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету РФ принять меры по повышению эффективности расследования дел о пытках заключенных, об этом 17 января сообщили в пресс-службе Кремля.

Речь идет о тех преступлениях, которые связаны с пытками и истязаниями лиц, которые находятся в местах лишения свободы. Одна из мер – передача таких дел в главные следственные управления или центральный аппарат.

До 1 июля 2023 года Путину должен будет представлен доклад. Ответственным был назначен глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Напомним, что в ноябре 2022 года политик Алексей Навальный (Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов) рассказывал о пытках заключенных в ИК-6 Владимирской области.

Фото: kremlin.ru