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Новости 12:47

Путин поручил СК РФ более эффективно расследовать пытки заключенных

фото ЗакС политика Путин поручил СК РФ более эффективно расследовать пытки заключенных

Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету РФ принять меры по повышению эффективности расследования дел о пытках заключенных, об этом 17 января сообщили в пресс-службе Кремля.

Речь идет о тех преступлениях, которые связаны с пытками и истязаниями лиц, которые находятся в местах лишения свободы. Одна из мер – передача таких дел в главные следственные управления или центральный аппарат.

До 1 июля 2023 года Путину должен будет представлен доклад. Ответственным был назначен глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Напомним, что в ноябре 2022 года политик Алексей Навальный (Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов) рассказывал о пытках заключенных в ИК-6 Владимирской области.

Фото: kremlin.ru


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