МФЦ Петербурга будут принимать заявки от желающих голосовать не по прописке

В Петербурге многофункциональные центры (МФЦ) начнут принимать заявления от граждан, которые не смогут проголосовать на выборах президента на избирательных участках по месту жительства. Как сообщили в городском комитете по информатизации и связи, подать документы можно будет в течение почти полутора месяцев с конца января.

Соглашение об использовании в Петербурге системы "Мобильный избиратель" на выборах президента подписали 16 января глава Горизбиркома Максим Мейксин и директор МФЦ города Максим Александров. Система предоставляет избирателям возможность голосовать по месту нахождения, а не по прописке. Для этого потребуется подать заявку в один из 63 петербургских МФЦ.

"Услуга предоставляется без предварительной записи и не зависит от наличия у заявителя регистрации на территории Санкт-Петербурга. Так что подать заявление смогут все желающие", — отметил Александров.

Подать заявление в СФЦ можно будет в период с 29 января по 11 марта и только в личном порядке. Желающие должны будут предоставить паспорт или же временное удостоверение личности.

Голосование на выборах президента продлится с 15 по 17 марта. Ранее стало известно, что Горизбирком планирует привлечь 10 тысяч человек к информированию петербуржцев о предстоящих выборах.

Фото: ЗАКС.Ру