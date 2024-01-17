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Новости 13:16

Песков рассказал, будет ли амнистия для некоторых женщин-заключенных в России

фото ЗакС политика Песков рассказал, будет ли амнистия для некоторых женщин-заключенных в России

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вопрос об амнистии некоторых женщин-заключенных находится на стадии проработки, об этом 17 января пишут "РИА Новости".

Кремль опубликовал перечень поручений после встречи президента с Советом по правам человека. Ранее его член Ева Меркачева сказала Путину, что амнистия необходима, с чем он согласился. Однако среди поручений амнистии для женщин-заключенных все-таки не было.

"Он дал необходимые поручения сразу после заседания этого совета. Действительно, этот пункт не вошел в перечень поручений, потому что сейчас прорабатываются отдельные методы и изыскиваются соответствующие юридические формы", – заявил Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь заверил, что эта тема у Путина стоит в повестке дня.

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету РФ принять меры по повышению эффективности расследования дел о пытках заключенных.

Фото: ЗАКС.Ру


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