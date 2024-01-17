Путин мог бы собрать "кратно больше" подписей за выдвижение, заявили в Кремле

Уровень консолидации вокруг президента Владимира Путина позволяет ему собрать гораздо больше подписей за выдвижение на новый срок, чем уже имеется сейчас, высказался 17 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Заявление прозвучало в ответ на просьбу одного из журналистов прокомментировать сообщение предвыборного штаба Путина о достижении отметки в 2,5 миллиона подписей.

"При желании за Путина можно собрать гораздо больше подписей, кратно больше подписей. Уровень поддержки президента, уровень консолидации общества вокруг него, причем самых разных возрастных категорий, — его действительно трудно преувеличить", — цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля также заострил внимание на важности народной поддержки для кандидатов в президенты. По его мнению, это главное для претендентов на высший государственный пост.

Путин участвует в избирательной кампании в статусе самовыдвиженца. Это значит, что он должен предоставить в ЦИК 300 тысяч подписей в свою поддержку.

Фото: Kremlin.ru