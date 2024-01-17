Выплаты к юбилею снятия блокады получат более 230 тысяч человек

Свыше 230 тысяч человек получат выплаты к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, сообщили 17 января в администрации губернатора. Деньги были переведены в автоматическом режиме городским информационно-расчетным центром.

"Выделили из городского бюджета на эти цели порядка 1,5 миллиардов рублей. Более 230 тысяч человек получат их в ближайшее время с учетом графика работы банков и почты, где традиционно получают пособия", — заявил глава города Александр Беглов.

Выплаты в размере 10 тысяч предназначаются жителям Петербурга из числа инвалидов, ветеранов и участников Великой Отечественной войны, несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, а также граждан проживавших или родившихся в блокадном Ленинграде. По пять тысяч рублей распределят среди вдов инвалидов и участников войны, а также среди граждан, родившихся до 3 сентября 1945 года и не относящихся ни к одной из перечисленных выше категорий.

Также по 10 тысяч рублей получат обладатели знака "Жителю блокадного Ленинграда" и медали "За оборону Ленинграда", проживающие в других регионах России.

Ранее Смольный утвердил порядок предоставления выплат к юбилею освобождения Ленинграда от блокады.

Фото: ЗАКС.Ру