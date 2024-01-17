Писателя Быкова* могут оштрафовать за сотрудничество с нежелательной организацией

Никулинский суд Москвы зарегистрировал 17 января административное дело об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ) в отношении писателя Дмитрия Быкова*, сообщил ТАСС. Детали дела неизвестны.

"В суд поступил протокол, составленный по ст. 20.33 КоАП РФ. <...> Дата заседания по этому делу еще не назначена", — рассказали информагентству в суде.

Информация о том, что послужило причиной для составления протокола на писателя, отсутствует. Наказание за сотрудничество с нежелательной организацией предусматривает для граждан штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей.

В декабре прокремлевский общественник Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с призывом возбудить против Быкова* уголовное дело из-за его высказываний в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом. Позже стало известно о назначенном писателю штрафе за неисполнение требований законодательства об иноагентах.

*Минюст внес Дмитрия Быкова в единый реестр иноагентов

Фото: Живой Гвоздь / YouTube (скриншот)