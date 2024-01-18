Дореволюционное промышленное здание на Васильевском хотят снять с охраны

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) собирается снять с государственной охраны здание бывшего Сиропного завода при Васильевском винном городке. На сегодняшний день фактически от него осталось два арочных окна на первом этаже, о чем пишет издание "Канонер". Если решение будет принято, де-юре бывший завод останется частью исторической застройки. Это защитит его от сноса.

Выводом о необходимости лишить объект охранного статуса заканчивается историко-культурная экспертиза, выполненная Алексеем Хорликовым. Эксперт пришел к умозаключению, что из-за многочисленных перестроек здание с двухвековой историей потеряло "свою историческую роль и первоначальный авторский замысел".

На сегодняшний день по адресу Кожевенная линия, 27к1 числятся три объекта культурного наследия: помимо Сиропного завода, это особняк Брусницыных (имеет статус федерального ОКН) и флигель фабрики торгового дома Брусницыных.

Отметим, что в последние годы градозащитники регулярно выражают беспокойство состоянием другого исторического здания, относившегося к Винному городку. Оно находится по адресу Уральская улица, 1Ж. КГИОП снял его с охраны пять лет назад.

фото: Mary, Citywalls.ru