В школе Красносельского района у ученика обнаружили туберкулез открытой формы

В школе №203 Красносельского района Петербурга выявили случай заражения открытым туберкулезом, об этом 18 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу администрации района.

Как рассказали в администрации, заболевший туберкулезом ученик не ходит в школу с 11 декабря и находится в больнице. Однако информация о подтверждении заболевания и дальнейших действиях от Роспотребнадзора пришла только во вторник, 16 января. На данный момент, по данным пресс-службы, все помещения школы продезинфицированы.

Однако, как пишет Telegram-канал "Осторожно, новости", по словам родителей учеников школы №203, руководство учреждения знало о заболевании еще неделю назад, так как в этот день школу вывели на дистанционное обучение.

Кроме этого, они рассказали, что дети помещали секции в соседней школе. В администрации района ответили, что ни в одной из школ больше не было зафиксировано случаев заражения туберкулезом.

В петербургском Роспотребнадзоре пока никак произошедшее не комментировали.

Напомним, что в школе №260 Адмиралтейского района зафиксирован очаг распространения острой кишечной инфекции. Более 40 человек пожаловались на симптомы отравления.

Фото: ЗАКС.Ру