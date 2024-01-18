Медбрату Асрияну дали восемь лет за попытку поджечь петербургский военкомат

Первый Западный окружной военный суд приговорил к восьми годам заключения медбрата Максима Асрияна (включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов), передает объединенная пресс-служба судов Петербурга. 27-летнего уроженца Краснодарского края признали виновным в покушении на теракт (ст. 205 УК с применением ст. 30 УК) и в совершении государственной измены (ст. 275 УК).

Асриян, задержанный в Пулково осенью позапрошлого года, согласился сотрудничать со следствием. Первые два с половиной года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока - в колонии строгого режима. Обвинение запрашивало для него четырнадцать лет лишения свободы.

Напомним, что в октябре 2022 года Асриян направился к зданию военкомата с на Южном шоссе с целью поджечь его. Уже на месте он передумал исполнять задуманное и попытался скрыться.

На прошлой неделе суд оштрафовал знакомую Асрияна за факт недонесения силовикам о его преступных намерениях.

фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга