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Новости 17:48

Случай заражения туберкулезом в школе Петербурга находится на контроле Роспотребнадзора

фото ЗакС политика Случай заражения туберкулезом в школе Петербурга находится на контроле Роспотребнадзора

Петербургский Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении школы № 203 в Красносельском районе после выявленного открытого туберкулеза у учащегося, об этом 18 января сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент сотрудники Роспотребнадзора уже определили круг контактных лиц и организовали их обследование, а также провели дезинфекционные мероприятия. 

Кроме этого, в ведомстве отметили, что ситуация находится под контролем.

Напомним, что в школе № 203 Красносельского района Петербурга выявили у учащегося туберкулез открытого типа. В школу зараженный ученик не ходит с 11 декабря.

Фото: ЗАКС.Ру


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