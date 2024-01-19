Вишневский попросил чиновников найти помещение книжному магазину "Самокат"

Вынужденное закрытие детского книжного магазина "Самокат" побудило депутата петербургского парламента Бориса Вишневского обратиться в Смольный. О письме в комитет имущественных отношений политик рассказал в собственном Telegram-канале.

На сегодняшний день магазину негде реализовывать продукцию, поскольку в конце прошлого года владельцев в срочном порядке выселили из здания по адресу Мончегорская улица, 8.

Вишневский попросил у главы КИО Леонида Кулакова подыскать подходящую новую точку для "Самоката". Магазин нуждается в помещении площадью 35-45 кв. метров в центре города.

Выселение книготорговцев в Смольном объяснили тем, что они пользовались городской недвижимостью незаконно.

Фото: ЗАКС.Ру