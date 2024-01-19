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Новости 13:40

Вишневский попросил чиновников найти помещение книжному магазину "Самокат"

фото ЗакС политика Вишневский попросил чиновников найти помещение книжному магазину "Самокат"

Вынужденное закрытие детского книжного магазина "Самокат" побудило депутата петербургского парламента Бориса Вишневского обратиться в Смольный. О письме в комитет имущественных отношений политик рассказал в собственном Telegram-канале.

На сегодняшний день магазину негде реализовывать продукцию, поскольку в конце прошлого года владельцев в срочном порядке выселили из здания по адресу Мончегорская улица, 8.

Вишневский попросил у главы КИО Леонида Кулакова подыскать подходящую новую точку для "Самоката". Магазин нуждается в помещении площадью 35-45 кв. метров в центре города.

Выселение книготорговцев в Смольном объяснили тем, что они пользовались городской недвижимостью незаконно.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 




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