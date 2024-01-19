Беглов остался доволен организацией крещенских купаний

Состояние крещенских купелей в Петербурге получило одобрение губернатора Александра Беглова, рассказали 19 января в его пресс-службе. Глава города предпринял объезд с инспекцией мест, специально отведенных для купания православных.

"Организация купаний хорошая. Наши спасатели действовали профессионально. Для купающихся созданы безопасные условия. Уверен, что горожане остались довольны посещением официальных купелей", — прокомментировал увиденное Беглов.

Всего в Петербурге оборудовано 21 место для купаний, они будут работать 19 января вплоть до полуночи. За безопасностью там следят спасатели и бригады медиков.

Ранее настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость (с грошиками)" иерей Богдан Полевой заявил, что купания на Крещение не имеют отношения к церковной традиции. По его словам, это лишь народная традиция и не более.

Фото: ЗАКС.Ру