Комздрав: Уверены, что новых случаев туберкулеза в школе №203 мы не получим

В петербургском комитете по здравоохранению прокомментировали выявленный в школе №203 Красносельского района случай туберкулеза, накануне встревоживший общественность.

Фтизиатр комитета Александр Пантелеев, возглавляющий также Городской противотуберкулезный диспансер, уточнил, что у мальчика диагностировали не открытую, а закрытую форму заболевания. Речь идет, по его выражению, об ординарном случае.

"Мы уверены, что новых случаев туберкулеза в этой школе мы не получим, потому риск распространения инфекции в этом случае минимален", - произнес специалист в видеообращении.

По данным Пантелеева, ежегодно несовершеннолетним петербуржцам ставят около 50 аналогичных диагнозов. Школьник не посещает уроки с первой половины декабря.

Фото: ЗАКС.Ру