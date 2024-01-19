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Новости 13:55

Комздрав: Уверены, что новых случаев туберкулеза в школе №203 мы не получим

фото ЗакС политика Комздрав: Уверены, что новых случаев туберкулеза в школе №203 мы не получим

В петербургском комитете по здравоохранению прокомментировали выявленный  в школе №203 Красносельского района случай туберкулеза, накануне встревоживший общественность.

Фтизиатр комитета Александр Пантелеев, возглавляющий также Городской противотуберкулезный диспансер, уточнил, что у мальчика диагностировали не открытую, а закрытую форму заболевания. Речь идет, по его выражению, об ординарном случае.

"Мы уверены, что новых случаев туберкулеза в этой школе мы не получим, потому риск распространения инфекции в этом случае минимален", - произнес специалист в видеообращении.

По данным Пантелеева, ежегодно несовершеннолетним петербуржцам ставят около 50 аналогичных диагнозов. Школьник не посещает уроки с первой половины декабря.

Фото: ЗАКС.Ру


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