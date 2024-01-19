Прокуратура запросила для Треповой 28 лет колонии

Гособвинитель попросил суд назначить наказание обвиняемой в теракте на Университетской набережной Дарье Треповой (внесена в реестр террористов Росфинмониторинга) в виде 28 лет лишения свободы и 800 тысяч рублей штрафа, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда 19 января. Прокуратура хочет, чтобы Трепова отбывала срок в колонии общего режима.

Трепову обвиняют в том, что в апреле 2023 года она пришла на встречу "Кибер фронт Z" и подарила статуэтку со взрывчаткой военкору Владлену Татарскому (Максиму Фомину). В результате взрыва последний погиб. Несколько десятков человек признаны пострадавшими. Представитель прокуратуры рассказала, что обвиняемая осознанно вела переписку с иностранными кураторами, которые давали ей задания, а также передавали ей деньги в виде криптовалюты.

Также прокурор добавила, что участники организованной преступной группы были объединены одной идеей и выступали против проведения специальной военной операции. Гособвинитель также считает, что Трепова знала, что находится с статуэтке - та якобы слишком уверенно вела себя в первые минуты после взрыва.

Трепова свою вину не признает. Ранее в ходе судебного следствия она заявляла, что не знала о СВУ в статуэтке в виде бюста военкора.

Для другого фигуранта дела Дмитрия Касинцева, которого судят за то, что он укрыл обвиняемую в теракте у себя дома (ч. 2 ст. 316 УК РФ), прокурор запросила 1 год и 10 месяцев колонии общего режима.

Напомним, 2 апреля в результате теракта в кафе на Университетской набережной погиб военкор Владлен Татарский (Фомин). Тройка судей Второго Западного окружного военного суда начала рассматривать дело по существу в ноябре. Треповой вменяют три статьи Уголовного кодекса: о теракте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ), о незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и об использовании поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ). В ходе процесса потерпевшие подали к Треповой гражданских исков на сумму почти в 40 млн рублей.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру