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Новости 15:21

В "Сапсанах" протестируют высокоскоростной интернет

фото ЗакС политика В "Сапсанах" протестируют высокоскоростной интернет

Гендиректор РЖД Олег Белозеров рассказал о планах протестировать в поездах "Сапсан", связывающих обе столицы, высокоскоростной интернет. Речь идет о соединении, достигающем скорости 250 Мбит в секунду, передает ТАСС.

"Для высокоскоростного движения нужен специальный объем передачи информации. Начну прежде всего с создания беспроводной инфраструктуры, радио, интернет", - произнес глава компании-монополиста на выставке-форуме "Россия" в Москве.

Пока для РЖД, по признанию Белозерова, функционирование описанных выше технологий представляет собой большую проблему. При этом он рассматривает различные цифровые платформы как преимущество компании.

В обозримой перспективе, как уже объявлялось ранее, будет также протестирована система посадки в поезд по QR-коду из "Госуслуг".

Фото: ЗАКС.Ру


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