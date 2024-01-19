Росавиация занялась вопросом применения беспилотников в городах

Росавиация прорабатывает вопрос применения беспилотных аппаратов в городах, передает 19 января РИА "Новости" со ссылкой на слова главы ведомства Дмитрия Ядрова. Заявление прозвучало на выступлении в рамках форума-выставки "Россия".

"У нас есть действительно и рассматриваются в настоящее время вопросы использования беспилотников в городской среде", — сообщил Ядров. По его словам, вопрос использования дронов в городской среде требует "очень тонкого и аккуратного" подхода, поскольку это в первую очередь касается безопасности жителей.

Используемые в городах беспилотники должны в обязательном порядке иметь сертификацию, продолжил глава Росавиации. На первом этапе необходимо проложить маршруты для устройств, чтобы те не летали над детскими садами, школами и парками.

В начале года Ядров заявил о планах оборудования аэропортов системами для подавления беспилотников.

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