Горизбирком оборудует участки на более чем 50 морских судах

Более 50 гражданских судов получат силами Горизбиркома избирательные участки для голосования на выборах президента, рассказали в Telegram-канале комиссии 19 января. В целом же по России избирательные участки оборудуют на 770 судах, которые будут находиться вне портов приписки во время выборов.

По сообщению ГИК, к настоящему времени участки уже образованы на трех научно-экспедиционных судах Арктического и антарктического научно-исследовательского института. "Планируется образовать еще около 50 избирательных участков на гражданских судах, имеющих местом приписки морской порт "Большой порт Санкт-Петербург", — поделились планами в комиссии.

После создания участков капитаны должны будут организовать участковые избирательные комиссии из числа членов экипажа. После этого сведения о них вместе с предложениями по кандидатуре председателя УИК должны быть направлены в территориальную комиссию.

Голосование по выборам президента продлится с 15 по 17 марта.

Ранее стало известно о том, что МФЦ Петербурга будут принимать заявления от желающих голосовать не по прописке.

Фото: ЗАКС.Ру