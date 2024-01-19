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Новости 15:59

Горизбирком оборудует участки на более чем 50 морских судах

фото ЗакС политика Горизбирком оборудует участки на более чем 50 морских судах

Более 50 гражданских судов получат силами Горизбиркома избирательные участки для голосования на выборах президента, рассказали в Telegram-канале комиссии 19 января. В целом же по России избирательные участки оборудуют на 770 судах, которые будут находиться вне портов приписки во время выборов.

По сообщению ГИК, к настоящему времени участки уже образованы на трех научно-экспедиционных судах Арктического и антарктического научно-исследовательского института. "Планируется образовать еще около 50 избирательных участков на гражданских судах, имеющих местом приписки морской порт "Большой порт Санкт-Петербург", — поделились планами в комиссии.

После создания участков капитаны должны будут организовать участковые избирательные комиссии из числа членов экипажа. После этого сведения о них вместе с предложениями по кандидатуре председателя УИК должны быть направлены в территориальную комиссию.

Голосование по выборам президента продлится с 15 по 17 марта.

Ранее стало известно о том, что МФЦ Петербурга будут принимать заявления от желающих голосовать не по прописке.

Фото: ЗАКС.Ру


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