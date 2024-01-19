В Петербурге против мигранта завели еще одно дело о финансировании терроризма

Петербургская полиция сообщила о возбуждении еще одного уголовного дела о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК) против иностранца, который преследуется по аналогичному делу с августа прошлого года. Фигуранту 22 года, он уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Он находится под арестом.

Состав инкриминируемого мужчине преступления такой же, что и в первом деле: силовики установили, что прошлым летом он совершил еще два перевода все той же террористической организации из Сирии на общую сумму 25 тысяч рублей.

Отмечается, что до своего ареста мигрант нигде не работал. По всей видимости, речь идет о гражданине Узбекистана по имени Долшод Мардонов, о котором писала объединенная пресс-служба городских судов. По версии следствия, организация, получавшая от него деньги, причастна к теракту в петербургском метро, случившемуся в апреле 2017 года.

Фото: ЗАКС.Ру